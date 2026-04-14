Al momento, il futuro di Allegri sulla panchina del Milan sembra incerto. I bookmaker hanno modificato le quote relative al prossimo allenatore del club per la stagione 20262027, indicando una variazione nelle scommesse sul possibile cambio di guida tecnica. La situazione resta da monitorare, mentre le voci sul possibile addio dell’allenatore continuano a circolare nel mondo del calcio.

Con il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera sempre più in discussione, i bookmakers hanno aggiornato le quote sul prossimo allenatore del Milan per la stagione 20262027. In caso di addio del tecnico livornese, Gian Piero Gasperini emerge chiaramente come il nome più caldo. Secondo le rilevazioni di oggi (14 aprile 2026), il tecnico attualmente alla guida della Roma è dato favorito a quota 8.00 da diversi operatori (Betflag, Goldbet, Better, Lottomatica). Un valore che riflette l’interesse concreto del Milan per un profilo capace di imprimere un gioco più propositivo e di alto livello rispetto all’approccio pragmatico di Allegri.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: possibile addio di Allegri?

Milan Possibile Addio di Allegri e Futuro Incerto

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