Milan Allegri cambia programma | annullata la doppia seduta

A Milanello, l’allenatore del Milan ha deciso di annullare la doppia seduta di allenamento prevista. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda le sessioni di lavoro della squadra, che non si terranno come programmato. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni di questa modifica. La squadra si allena quindi senza le due sessioni pianificate, in attesa di eventuali aggiornamenti.

E' arrivato un vero e proprio cambio di programma a Milanello quest'oggi. Secondo il solito programma, il Milan aveva, nel pomeriggio di oggi, una doppia seduta di allenamento per poi riposare nella giornata di domani, mercoledì 15 aprile 2026. Secondo quanto riferito da Sky Sport, però, Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha deciso di annullare la seduta pomeridiana a causa delle risposte positive ottenute dalla squadra in mattinata. Il tecnico livornese ha ritenuto opportuno finire con una sola seduta. Un cosa ancora più interessante riguarda il post sconfitta contro l'Udinese. Inizialmente, Allegri aveva programmato due giorni di riposo, ovvero la domenica e il lunedì.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri cambia programma: annullata la doppia seduta Leggi anche: Milan, doppia seduta verso la Roma: Saelemaekers in dubbio Leggi anche: Milan, oggi doppia seduta per preparare il Derby: la formazione anti-Inter è già fatta