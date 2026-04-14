Il Milan si è riunito ieri sotto la guida di Allegri dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Udinese. L'allenatore ha parlato con la squadra, sottolineando l'importanza di mantenere la calma e di concentrarsi sul lavoro in vista delle prossime partite. La squadra ha ripreso gli allenamenti con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e tornare a risultati positivi.

Ieri il Milan si è ritrovato a Milanello per riprendere gli allenamenti dopo la pesante sconfitta interna (0-3) incassata sabato a 'San Siro' contro l'Udinese e, per l'occasione, l'allenatore Massimiliano Allegri ha voluto parlare con la sua squadra, per dare un messaggio a tutti i ragazzi. Lo ha rivelato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "Niente panico", il senso del discorso di Allegri dopo un k.o. che ha complicato le cose per il Milan sul viaggio verso la qualificazione in Champions League, ma che non ha di certo compromesso tutto. Allegri ha voluto isolare il suo gruppo da dubbi e critiche e, ieri, ha invitato tutti a lasciar perdere conti e classifiche.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan a rapporto da Allegri: niente panico e testa sul campo per tornare a volare

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