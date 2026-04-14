Michelle Hunziker ha rivelato di sentirsi particolarmente coinvolta emotivamente nei confronti di Giulio Berruti, affermando che la presenza dell’attore le provoca una forte perdita di controllo. La dichiarazione è arrivata in un’intervista, dove la showgirl ha parlato della loro relazione e delle sensazioni che prova quando sono insieme. Non sono stati forniti dettagli sulla natura della loro connessione, ma la frase ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

La passione sarebbe travolgente tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La showgirl avrebbe confessato alle amiche più care che l'attore le farebbe "perdere il controllo", slancio che è stato confermato dal focoso weekend di Pasqua in Marocco, dove la coppia non si è risparmiata tra effusioni e carezze in pubblico. Michelle Hunziker, passione travolgente con Giulio Berruti Quella che era cominciata come una semplice simpatia si è ben presto trasformata in qualcosa di più. Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno ormai coppia fissa da qualche tempo e pare che tra i due la passione sia travolgente. Le...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Michelle Hunziker, la confessione su Giulio Berruti: “Mi fa perdere il controllo”

Michelle Hunziker, weekend di fuoco con Giulio Berruti: "Mi fa perdere il controllo"Il fascino di Giulio Berruti sembra proprio aver fatto breccia nel cuore di Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Marrakech: il dettaglio che fa parlare tuttiL’aria di crisi tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker è stata spazzata via da questi giorni di festa trascorsi insieme.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, weekend di fuoco in Marocco: cosa è successo - facebook.com facebook