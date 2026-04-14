Michelle Hunziker la confessione su Giulio Berruti | Mi fa perdere il controllo
Michelle Hunziker ha rivelato di sentirsi particolarmente coinvolta emotivamente nei confronti di Giulio Berruti, affermando che la presenza dell’attore le provoca una forte perdita di controllo. La dichiarazione è arrivata in un’intervista, dove la showgirl ha parlato della loro relazione e delle sensazioni che prova quando sono insieme. Non sono stati forniti dettagli sulla natura della loro connessione, ma la frase ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.
La passione sarebbe travolgente tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La showgirl avrebbe confessato alle amiche più care che l'attore le farebbe "perdere il controllo", slancio che è stato confermato dal focoso weekend di Pasqua in Marocco, dove la coppia non si è risparmiata tra effusioni e carezze in pubblico. Michelle Hunziker, passione travolgente con Giulio Berruti Quella che era cominciata come una semplice simpatia si è ben presto trasformata in qualcosa di più. Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno ormai coppia fissa da qualche tempo e pare che tra i due la passione sia travolgente. Le...🔗 Leggi su Dilei.it
Michelle Hunziker, weekend di fuoco con Giulio Berruti: "Mi fa perdere il controllo"Il fascino di Giulio Berruti sembra proprio aver fatto breccia nel cuore di Michelle Hunziker.
Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Marrakech: il dettaglio che fa parlare tuttiL’aria di crisi tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker è stata spazzata via da questi giorni di festa trascorsi insieme.
Michelle Hunziker e Giulio Berruti, weekend di fuoco in Marocco: cosa è successo - facebook.com facebook