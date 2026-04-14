Mi viene voglia di dar ragione a Buttafuoco

Dopo anni di esperienza all’interno di un quotidiano storico e in stretto contatto con un partito politico di lunga data, l’autore riflette sulla propria tendenza alla ripetizione e sul modo in cui certi discorsi si ripropongono nel tempo. Ricorda di aver ascoltato più volte le stesse opinioni e posizioni, in un contesto di confronto giornalistico e politico. Questa sensazione lo porta a considerare, anche senza esprimerla, una certa vicinanza alle opinioni di uno scrittore contemporaneo.

In una parola La rubrica settimanale su linguaggio e società. A cura di Alberto Leiss In una parola La rubrica settimanale su linguaggio e società. A cura di Alberto Leiss Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Una raccomandazione molto giusta. Peraltro non considero l’attuale presidente della Biennale di Venezia un «avversario», non lo conosco bene, ma certo le sue simpatie politiche sembrano più o meno opposte alle mie.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Mi viene voglia di dar ragione a Buttafuoco Morsi, pugni e minacce alla compagna davanti al figlioletto: “Mi viene voglia di ammazzarti”LECCE - La vigilia di Capodanno avrebbe schiaffeggiato la convivente mentre stringeva tra le braccia il figlio neonato. La Biennale di Buttafuoco: ragione eretica e peccato originale della nominaRoma, 20 aprile – Alla fine, il ministro della cultura Alessandro Giuli non ha presenziato all’inaugurazione del padiglione centrale della Biennale...