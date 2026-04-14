Mi ha colpito Omicidio Bongiorni arrestato campione di boxe | ha sferrato lui 17 anni il colpo fatale

Un ragazzo di 17 anni, noto come campione di boxe, è stato arrestato con l’accusa di aver sferrato il colpo che ha causato la morte di un uomo, un carpentiere di Massa. L’incidente è avvenuto in piazza Palma, davanti alla compagna e al figlio di 11 anni della vittima. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe dato il colpo decisivo che ha portato alla caduta fatale della vittima.

Avrebbe sferrato il colpo decisivo, quello che secondo gli inquirenti avrebbe provocato la caduta fatale di Giacomo Bongiorni, il carpentiere di Massa ucciso in piazza Palma davanti alla compagna e al figlio di 11 anni. Al centro delle indagini c’è un 17enne, fermato insieme a Ionut Alexandru Miron, 23 anni, e Eduardo Alin Carutasu, 19 anni. Proprio il minorenne, secondo quanto riportato da diverse ricostruzioni di stampa, sarebbe una giovane promessa della boxe toscana. Il ragazzo è stato interrogato dai magistrati della Procura minorile di Genova e, dopo l’interrogatorio, è stato collocato in comunità. Ai pm avrebbe spiegato di avere reagito dopo aver ricevuto una “testata sul naso da Bongiorni”, una versione che i carabinieri stanno cercando di verificare anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Giacomo Bongiorni, il 17enne fermato è un campione di boxe: avrebbe sferrato il colpo finale. Il giovane: «Mi ha dato una testata e ho reagito»

Massa, aggredito e ucciso in piazza: è campione di boxe il 17enne arrestato. “Bongiorni mi aveva colpito”. Stasera fiaccolataMASSA – Viene descritto come una promessa della boxe, anzi un campione – uno dei tre minori indagati nella vicenda – il 17enne sottoposto a fermo per...