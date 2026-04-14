Metrotranvia Milano-Seregno mancano 120 milioni | il rischio di tagliare le fermate e il nuovo ritardo

La realizzazione della metrotranvia tra Milano e Seregno, in provincia di Monza, presenta un aumento di 120 milioni di euro rispetto al preventivo iniziale, secondo le ultime stime. Contestualmente, i lavori sono stati rallentati di due anni rispetto alle date previste, con conseguenti ritardi nelle fasi di completamento. Questa situazione potrebbe portare alla riduzione delle fermate lungo il percorso, anche se non sono ancora state definite le decisioni ufficiali.

I costi della futura metrotranvia Milano-Seregno (Monza) sono aumentati di 120 milioni di euro mentre i lavori subiscono un ritardo di due anni rispetto ai programmi iniziali. La cifra complessiva per la realizzazione dell'opera è passata dai 258 milioni previsti nel 2010 agli attuali 381 milioni.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Metrotranvia Milano-Seregno, lavori a rischio stop: mancano 120 milioni