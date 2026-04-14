Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Da perugiatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo per mercoledì 15 e giovedì 16 aprile sono state pubblicate dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 aprile. I dati indicano le condizioni climatiche attese per i due giorni, senza ulteriori dettagli sui fenomeni atmosferici o le variazioni di temperatura. Queste informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della protezione civile regionale.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 aprile. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “il vortice depressionario, che ieri si era definito.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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