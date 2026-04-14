Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per mercoledì 15 e giovedì 16 aprile sono state pubblicate dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 aprile. I dati indicano le condizioni climatiche attese per i due giorni, senza ulteriori dettagli sui fenomeni atmosferici o le variazioni di temperatura. Queste informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della protezione civile regionale.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 aprile. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “il vortice depressionario, che ieri si era definito.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile Ecco le immagini delle nuove mareggiate che si sono registrate lungo la costa jonica catanzarese. Video del 13 aprile di Barbara Ferraina tramite @centrometeo.calabria - facebook.com facebook Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. meteo.ansa.it x.com