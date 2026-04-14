Meteo addio nuvole e pioggia | a Novara e nel Vco torna la primavera ma c' è una data di scadenza

Dopo giorni di pioggia e nuvole, il cielo si schiarisce nella zona di Novara e nel Vco, con un miglioramento delle condizioni meteorologiche previsto a partire da mercoledì. Un anticiclone proveniente dall'Europa occidentale si sta rafforzando, portando stabilità atmosferica e temperature più miti. Questa fase di bel tempo durerà almeno alcuni giorni, segnando un ritorno della primavera dopo il perdurare dell’instabilità iniziale della settimana.

L'instabilità che ha segnato l'inizio della settimana ha le ore contate. A partire da mercoledì, un rapido rinforzo dell'anticiclone in espansione dall'Europa occidentale riporterà condizioni di stabilità sul Piemonte, e sul novarese e Vco, aprendo la strada a una fase tipicamente primaverile con.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Meteo Milano e in Lombardia, nuvole e pioggia. A San Valentino torna la neve, poi un assaggio di primavera?Milano, 8 febbraio 2026 – Primavera in arrivo? È ancora presto, anche se negli ultimi giorni le temperature si sono alzate e la prossima settimana, a...