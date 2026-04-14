Meteo a Roma | piogge e schiarite tra il 14 e il 15 aprile 2026

Il 14 aprile 2026 a Roma si prevede una giornata con condizioni meteorologiche variabili, con piovaschi intermittenti e momenti di cielo più sereno. La situazione si ripropone anche il giorno successivo, il 15 aprile, con un quadro atmosferico che alterna periodi di pioggia a pause di schiarite. Le temperature rimangono in linea con le medie stagionali, e le previsioni indicano una continua alternanza di pioggia e sole nei due giorni.

Martedì 14 aprile 2026 si presenta a Roma come una giornata variabile, caratterizzata da piovaschi alternati a schiarite. Le temperature resteranno miti, con una minima di 15°C e una massima di 20°C, prevista intorno alle ore 15. Nel dettaglio, secondo quanto riportato da IlMeteo.it, la mattinata sarà dominata da nuvolosità compatta, mentre nel pomeriggio si alterneranno piogge leggere e aperture del cielo. In serata il tempo tenderà a migliorare leggermente, con nubi sparse. I venti soffieranno moderati da Sud-Sud-Est durante il giorno, con intensità tra 15 e 29 kmh, per poi attenuarsi in serata provenendo da Nord. Dal punto di vista tecnico, lo zero termico scenderà fino a 2630 metri nella notte, con una quota neve minima intorno ai 2330 metri.🔗 Leggi su Funweek.it Meteo Campania lunedì 13 aprile: schiarite di giorno, nuvolosità e piogge deboli in serataGiornata stabile in Campania con schiarite diffuse, ma dal pomeriggio aumentano le nubi e arrivano deboli piogge in serata. Il meteo in Italia: peggioramento nel weekend, tra piogge e calo delle temperature fino a domenica 15 marzo 2026ABBONATI A DAYITALIANEWS Un fine settimana dinamico tra anticiclone e perturbazioni Il tempo sull’Italia si prepara a cambiare nel corso del weekend...