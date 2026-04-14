Mestre torna Bell’Italia | il mercato delle eccellenze regionali
A Mestre torna “Bell’Italia”, il mercatino dedicato alle eccellenze alimentari regionali. L’evento si svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026, con orario dalle 9 alle 20. La fiera si terrà in un’area della città e presenterà prodotti provenienti da diverse regioni italiane. I visitatori potranno acquistare specialità gastronomiche tipiche di varie zone del Paese durante i tre giorni dell’iniziativa.
Da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026, dalle 9 alle 20, arriva “Bell’Italia” a Mestre, il mercatino dedicato alle eccellenze alimentari regionali. L’appuntamento è in via Allegri, nel cuore di Carpenedo.L’iniziativa porta in città una selezione di espositori provenienti da diverse regioni.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
“Bell’Italia Tour”: tre giorni tra eccellenze regionali, tradizioni e solidarietàL'appuntamento è in Prato della Valle da oggi 29 marzo fino al 31 dalle 9 alle 23.
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