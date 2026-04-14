Un attacco informatico ha interessato le infrastrutture governative in Messico, compromettendo sistemi e dati sensibili. Secondo le fonti ufficiali, sono stati rilevati tentativi di accesso non autorizzato che hanno portato alla perdita di informazioni riservate. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e hanno avviato misure per rafforzare la sicurezza digitale. L’incidente si inserisce in un contesto di crescenti minacce informatiche a livello globale.

Un'intrusione informatica ha colpito le infrastrutture governative in Messico, segnando un punto di svolta nel settore della sicurezza digitale. Gli aggressori hanno utilizzato modelli di intelligenza artificiale come Claude e ChatGPT per automatizzare le fasi cruciali del loro attacco, riuscendo a penetrare nei sistemi e a sottrarre documenti sensibili. L'automazione del codice e la vulnerabilità dei sistemi statali L'operazione non è stata un semplice tentativo di violazione, ma un processo te .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messico sotto attacco: l’IA automatizza il furto di dati governativi

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