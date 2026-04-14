Merzagora Onda | Boom di richieste per l' Open day psoriasi 97 ospedali e 750 consulenze

In Italia, sono stati registrati 97 ospedali coinvolti in un open day dedicato alla psoriasi, con circa 750 consulenze effettuate. La Fondazione Onda ha promosso questa iniziativa per sensibilizzare sulla malattia, che interessa tra il 2 e il 3% della popolazione. L'evento ha riscosso un notevole interesse, con un aumento evidente delle richieste di informazioni e di visite specialistiche.

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - "L'impegno della Fondazione Onda sulla psoriasi nasce dalla consapevolezza che si tratta di una malattia tutt'altro che rara: colpisce infatti il 2-3% della popolazione. Riguarda uomini e donne in egual misura, ma nelle donne tende a comparire prima. Spesso viene sottovalutata e considerata solo un problema della pelle, mentre in realtà è una patologia sistemica, che può coinvolgere anche altri organi e associarsi ad altre malattie. Proprio per questo abbiamo deciso di intervenire". Così Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda, alla presentazione - oggi a Roma - dei risultati dell'(H) Open day sulla psoriasi che l'11 marzo ha coinvolto 97 strutture sanitarie offrendo gratuitamente oltre 750 visite e consulenze dermatologiche.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Merzagora (Onda): "Boom di richieste per l'Open day psoriasi, 97 ospedali e 750 consulenze" Open day psoriasi, all’ospedale Landolfi di Solofra visite e consulenze gratuiteLa psoriasi è una patologia infiammatoria cronica che interessa la pelle, ma può avere un coinvolgimento sistemico, con possibili ripercussioni... Open Day sulla psoriasi, in Romagna consulenze e visite gratuiteUna giornata di visite dermatologiche e consulenze dedicate alla psoriasi negli ospedali con il Bollino Rosa: l’11 marzo l’AUSL della Romagna...