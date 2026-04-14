Meno mais e più soia | così cambia l' agricoltura nella Bassa

Negli ultimi anni, l'agricoltura della Bassa padovana ha subito un cambiamento significativo nella coltivazione principale. Fino a poco tempo fa, il mais rappresentava la maggior parte delle superfici coltivate, con oltre 10.000 ettari dedicati a questa coltura. Attualmente, si registra una riduzione delle aree dedicate al mais e un aumento delle coltivazioni di soia.

Fino a qualche anno fa il mais era la coltivazione principale della bassa padovana, con oltre 10mila ettari dedicati. Questa primavera, anche a motivo delle tensioni in Medio Oriente, con lo Stretto di Hormuz di fatto nuovamente chiuso, e conseguente impennata dei costi del gasolio agricolo e dei.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Cara Elly Schlein, secondo la massima del grande Renzo Arbore: «meno siamo, meglio stiamo». #Fiano #Picierno #Sensi #DelRio #Fassino e ainda mais. x.com

10 grammi. Non è un errore di battitura. Non è il peso di un coriandolo. È la quantità di avena che ho usato per questo dolcetto ! Ho aggiunto 10g di amido di mais e, praticamente, ho ottenuto un dolce che ha meno calorie di un respiro profondo in pasticceria - facebook.com facebook