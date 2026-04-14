Memoria e luoghi abbandonati | doppia mostra d’arte al Creative Lab

Dal 17 aprile, il Creative Lab di Lunetta ospiterà una doppia mostra dedicata alla memoria e ai luoghi abbandonati. Le esposizioni coinvolgono opere che esplorano il rapporto tra le persone e le tracce lasciate dal tempo in spazi dismessi. Le opere sono esposte fino a una data ancora da definire e si concentrano sull’interazione tra l’essere umano e i luoghi che hanno subito l’usura del tempo.

A partire da venerdì 17 aprile, il Creative Lab di Lunetta presenterà una doppia esposizione che mette al centro il dialogo tra l’essere umano e le tracce del tempo. Gli spazi di TEN e GALLERY 2.0 ospiteranno infatti i percorsi artistici di Isabella Lotti e un gruppo di fotografi, offrendo ai visitatori un’occasione di riflessione su temi che spaziano dall’intimità della comunicazione alla resilienza dei luoghi abbandonati. L’universo simbolico di Isabella Lotti tra memoria e dimensione privata. Al piano ammezzato, all’interno della sede di TEN, gli occhi dei visitatori potranno posarsi sulle opere di Isabella Lotti, artista originaria di Mantova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Memoria e luoghi abbandonati: doppia mostra d’arte al Creative Lab Leggi anche: Cultura, via al Creative Innovation Lab: oltre 7 milioni per lo sviluppo di soluzioni innovative Creative music lab, si presenta il disco dei giovani talentiSono 15, tutti under 35 e arrivano da tutta la regione i giovani che hanno partecipato al progetto.