Meloni | Non a mio agio se i leader religiosi fanno quello che dicono i politici

Il presidente del consiglio ha espresso disappunto riguardo alle dichiarazioni di alcuni leader religiosi, definendole inaccettabili. Ha precisato di non sentirsi a suo agio quando figure religiose si comportano come i politici, facendo riferimento a commenti specifici sul pontefice. La sua posizione è stata comunicata chiaramente, sottolineando la sua opinione in merito a determinati interventi pubblici di rappresentanti religiosi.

«Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni al Vinitaly di Verona, a proposito delle frasi di Trump su Papa Leone XIV. «Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone — ha aggiunto —. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo». Inoltre, la premier ha parlato della possibilità di sospendere il patto sul gas russo: «Descalzi è un operatore del settore, capisco il suo punto di vista. Io continuo a sperare che quando il problema si dovesse porre noi saremo riusciti a raggiungere la pace in Ucraina.🔗 Leggi su Laverita.info

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Meloni: non a mio agio se leader religiosi fanno ciò che dicono politici

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