Meghan Markle parte il viaggio in Australia con Harry | il primo look nasconde un omaggio a Lady Diana
Meghan Markle e il principe Harry sono arrivati in Australia per un viaggio ufficiale. La coppia si è recata al Royal Children's Hospital di Melbourne, un ospedale visitato in passato dalla principessa Diana nel 1985. Il primo outfit di Meghan ha attirato l’attenzione per un dettaglio che richiama un omaggio alla defunta principessa. La visita si inserisce in una serie di impegni pubblici previsti durante il soggiorno.
Meghan Markle e il principe Harry hanno dato il via al loro viaggio in Australia, facendo tappa al Royal Children's Hospital Melbourne, lo stesso che visitò anche la principessa Diana nel 1985. L'ex Duchessa non ha potuto fare a meno di rendere omaggio alla compianta principessa: ecco come.🔗 Leggi su Fanpage.it
Meghan Markle torna sul red carpet: il suo look è un omaggio all’America (e a Lady Diana)Meghan Markle è tornata sul red carpet, lo ha fatto in occasione dell'evento Champions for Children organizzato a Beverly Hills dall'Alliance for...
Meghan Markle punta sull’Australia: il viaggio con Harry è strategicoMeghan Markle si prepara a tornare sotto i riflettori con un nuovo viaggio insieme al principe Harry, previsto nelle prossime settimane in Australia.
Meghan Markle verso nuovi ruoli scintillanti - facebook.com facebook
A pochi mesi dal suo ritorno a Londra, Meghan Markle suggerisce nella sua newsletter come godersi una tazza di tè in stile tipicamente British x.com