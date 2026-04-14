Meghan Markle parte il viaggio in Australia con Harry | il primo look nasconde un omaggio a Lady Diana

Meghan Markle e il principe Harry sono arrivati in Australia per un viaggio ufficiale. La coppia si è recata al Royal Children's Hospital di Melbourne, un ospedale visitato in passato dalla principessa Diana nel 1985. Il primo outfit di Meghan ha attirato l’attenzione per un dettaglio che richiama un omaggio alla defunta principessa. La visita si inserisce in una serie di impegni pubblici previsti durante il soggiorno.