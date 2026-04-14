Mazzette per i certificati antimafia si allarga l' inchiesta | fatture per 120mila euro per le pratiche di 14 società

Un'inchiesta riguarda l'emissione di fatture per circa 120mila euro relative a pratiche di certificati antimafia per 14 società. Le indagini hanno portato all’arresto di un poliziotto e di un commercialista, accusati di aver organizzato un sistema illecito. Al momento, si stanno esaminando i coinvolgimenti di altri 14 imprenditori nell’ambito di questa condotta, che viene descritta come consolidata e sistematica.