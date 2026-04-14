Maya Moo | l’esplosione di baci e affetto dopo 7 giorni di attesa

Dopo sette giorni di separazione, una cagnolina di razza Golden Retriever ha mostrato un forte desiderio di riunirsi con la proprietaria. Al suo ritorno, la cagnolina ha accolto la donna con numerosi baci e movimenti espressivi, manifestando chiaramente la sua felicità. L’episodio è stato documentato da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena di affetto tra i due.

Una Golden Retriever di nome Maya Moo ha manifestato un intenso bisogno di affetto dopo una settimana trascorsa separata dalla sua proprietaria, accogliendola con una serie di baci e movimenti carichi di emozione. Il momento del ricongiungimento, catturato attraverso i contenuti digitali della pagina dedicata all’animale, mostra la reazione immediata della cagnolina non appena la sua figura di riferimento è rientrata in casa. La dinamica dell’incontro tra Maya Moo e la sua proprietaria. L’attesa di sette giorni sembra aver generato in Maya Moo un livello di eccitazione difficilmente contenibile. Nel video che documenta l’evento, la protagonista si è precipitata verso la sua padrona con il corpo che vibrava per il piacere del ritrovamento e la coda in costante movimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maya Moo: l’esplosione di baci e affetto dopo 7 giorni di attesa Campione sparito: biopsia ripetuta dopo 40 giorni di attesaAll’ospedale Sant’Antonio Abate di Erice si è verificato un grave disservizio che ha bloccato la diagnosi di un cittadino. Poliziotti bloccati in Qatar durante una missione: il rientro dopo giorni di attesaI due poliziotti erano rimasti bloccati in Qatar durante una missione internazionale per il rimpatrio di un cittadino dello Sri Lanka. 38° puntata in diretta, 6° della nuova edizione di Moda Modella targata Raffy e Maddy. MERCOLEDI' 1 APRILE alle ore 19 saranno con noi le modelle e miss Maya Majli e Maria Rosaria Festa, per un'altra puntata incentrata sulla bellezza femminile, sui concor - facebook.com facebook