Maxi incidente sull' Aurelia a Cecina spunta un' auto pirata | Ci ha tamponato ed è fuggita
Domenica 12 aprile, sull'Aurelia nei pressi di Cecina, si è verificato un incidente tra due veicoli. Una delle auto coinvolte è stata tamponata da un'auto che poi si è allontanata senza fermarsi. Sofia e la madre, presenti nel veicolo tamponato, hanno chiesto aiuto alle autorità per individuare il conducente del veicolo pirata. L'incidente ha coinvolto più mezzi e ha causato disagi al traffico sulla strada.
“Cerchiamo chi ci ha tamponato e poi è scappato senza aspettare i soccorsi”. Questo l'appello di Sofia e della madre che ieri, domenica 12 aprile, si trovavano in una delle auto rimaste coinvolte nell'incidente sull'Aurelia all'altezza di Cecina in direzione nord. Secondo quanto ricostruito.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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#SS1 Via Aurelia chiusa km 282,4 a Cecina (Livorno) per incidente tra 4 veicoli con feriti personale su strada #viabiliTOS x.com