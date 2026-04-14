Maxi incidente sull' Aurelia a Cecina spunta un' auto pirata | Ci ha tamponato ed è fuggita

Domenica 12 aprile, sull'Aurelia nei pressi di Cecina, si è verificato un incidente tra due veicoli. Una delle auto coinvolte è stata tamponata da un'auto che poi si è allontanata senza fermarsi. Sofia e la madre, presenti nel veicolo tamponato, hanno chiesto aiuto alle autorità per individuare il conducente del veicolo pirata. L'incidente ha coinvolto più mezzi e ha causato disagi al traffico sulla strada.