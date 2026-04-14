Maxi affare da 11 miliardi | Ortega punta sulla logistica di Qube

Un consorzio finanziario guidato da Macquarie Asset Management ha completato l'acquisizione di Qube Holdings, una delle principali società di logistica in Australia. L'operazione ha un valore complessivo di circa 8,3 miliardi di dollari statunitensi, equivalenti a 11,7 miliardi di dollari australiani. La transazione riguarda la società specializzata in servizi di trasporto e logistica, di cui il consorzio ha annunciato l'acquisto.

Un consorzio finanziario guidato da Macquarie Asset Management ha formalizzato l’acquisizione di Qube Holdings, colosso della logistica australiana, con un’offerta complessiva pari a 11,7 miliardi di dollari australiani (circa 8,26 miliardi di dollari USA). L’operazione, che mira al delisting del titolo, coinvolge anche Pontegadea, il family office legato al fondatore di Zara, Amancio Ortega. Il mercato ha reagito prontamente lunedì 16 febbraio, con i valori delle azioni che hanno raggiunto la quota record di 5,05 dollari australiani, segnando un incremento del 4,1% nonostante la proposta d’acquisto sia fissata a 5,20 dollari per azione. Dalla logistica alle infrastrutture: i dettagli dell’accordo strategico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maxi affare da 11 miliardi: Ortega punta sulla logistica di Qube Il maxi-affare Meta-Amd: 100 miliardi di dollari per far correre l’intelligenza artificialeAmd, guidato dalla dinamica manager Lisa Su, offre le sue azioni in prospettiva (Meta ha un warrant per arrivare al 10% della compagnia) in cambio di... Leggi anche: Superbowl 2026, un affare da circa 20 miliardi di dollari