Max Mariola ha chiuso il suo bistrot che si trasferirà in un altro angolo della città

Un cartello scritto a mano e fissato con lo scotch all’interno della vetrina indica che il locale è chiuso per lavori. Il bistrot, gestito da un’attività locale, ha concluso temporaneamente la propria attività nel punto attuale e si sposterà in un’altra zona della città. La chiusura riguarda esclusivamente il locale, mentre l’attività continuerà nella nuova sede. Non sono state fornite date di riapertura o ulteriori dettagli.

Sulla vetrina è comparso un cartello (scritto a mano e appiccicato all’interno con lo scotch) che recita “Chiuso per lavori”. Cercando su Google gli orari del bistrot di Max Mariola in corso Garibaldi 12 a Milano, invece, esce una laconica dicitura “Chiuso definitivamente”.Questo perché, come.🔗 Leggi su Milanotoday.it Addio Pasticceria Fugazza: "Sparisce un altro angolo della Milano d’una volta"Una Milano che cambia è pronta a salutare uno dei suoi angoli più autentici, un’istituzione milanese che sta per chiudere: la pasticceria Fugazza di... Quindici anni di Manu Bistrot: il ristorante che ha reso un quartiere unico**Manu Bistrot, il ristorante del Varesotto che ha cambiato il quartiere** *Varese – 15 anni di storia, 15 anni di cucina con anamnesi. PROVIAMO IL RISTORANTE di MAX MARIOLA a MILANO!! È Davvero uno Spettacolo Chef Max Mariola. . A caccia di tartufo per una bistecca spettacolare In Sardegna ho continuato a scoprire i tesori di questa terra..e ovviamente non potevo non farci un’altra ricettina Bistecca di bue rosso e maiale cotte a regola d’arte, verdure di stagione - facebook.com facebook