Matteo Ricci Pd indagato per peculato | Completamente estraneo ai fatti Ero intransigente chiedevo rigore
Un europarlamentare del Partito Democratico è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di peculato. La vicenda riguarda il periodo in cui ricopriva il ruolo di sindaco di una città italiana. L’interessato ha dichiarato di essere estraneo ai fatti e ha sottolineato di aver sempre richiesto rigore e intransigenza durante il suo mandato. La vicenda si concentra sulle attività svolte durante il suo incarico amministrativo.
BRUXELLES – L’europarlamentare del Partito Democratico risulta indagato per peculato. I fatti si riferiscono al periodo in cui è stato sindaco di Pesaro.Ricci, dal canto suo, si dichiara completamente estraneo ai fatti: «In 15 anni di amministrazione locale – afferma - non mi sono mai occupato di.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Peculato su ‘Pane e Politica’, Ricci respinge le accuse di Affidopoli: “Estraneo. Le cene? Ero ospite e il vino lo pagavo io”Pesaro, 14 aprile 2026 – Si dice “completamente estraneo” e respinge ogni accusa.
Affidi, altri guai per Matteo Ricci: è indagato anche per peculato. Nel mirino della procura il tour del suo libro nel 2023-24. Altri due indagatiPESARO Caso affidi, l’inchiesta di Pesaro assesta un’altra picconata con una nuova accusa che inguaia Matteo Ricci.