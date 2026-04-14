Matteo Ricci Pd indagato per peculato | Completamente estraneo ai fatti Ero intransigente chiedevo rigore

Un europarlamentare del Partito Democratico è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di peculato. La vicenda riguarda il periodo in cui ricopriva il ruolo di sindaco di una città italiana. L’interessato ha dichiarato di essere estraneo ai fatti e ha sottolineato di aver sempre richiesto rigore e intransigenza durante il suo mandato. La vicenda si concentra sulle attività svolte durante il suo incarico amministrativo.