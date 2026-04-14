Massimo Passaro a Bruxelles contro l' accordo UE-Mercosur
Un rappresentante italiano ha partecipato a un evento a Bruxelles organizzato dal Comitato #STOPUEMERCOSUR, un gruppo formato da associazioni, organizzazioni sociali e sindacali che si oppongono all’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare sulla tutela della sovranità alimentare e dell’economia agricola nazionale. La prima attività pubblica si svolgerà nella capitale belga.
Il Comitato Italiano #STOPUEMERCOSUR, promosso da realtà associative, sociali e sindacali impegnate nella difesa della sovranità alimentare e dell’economia agricola nazionale, annuncia l’avvio della propria agenda politico-istituzionale con una prima iniziativa pubblica che si terrà a Bruxelles.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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