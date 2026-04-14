Mariano anziani nel mirino di ragazzini tra 12 e 14 anni | Ti faccio tre buchi in pancia insulti e sputi

Una residente di Mariano ha segnalato su un gruppo Facebook un episodio di aggressione avvenuto tra adolescenti. Secondo quanto riferito, un gruppo di ragazzi tra i 12 e i 14 anni avrebbe rivolto insulti e sputi a un anziano, minacciandolo di fargli del male. La segnalazione si aggiunge ad altre testimonianze che segnalano comportamenti simili tra i giovani della zona, alimentando le preoccupazioni sulla sicurezza nel territorio.