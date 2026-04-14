Mariano anziani nel mirino di ragazzini tra 12 e 14 anni | Ti faccio tre buchi in pancia insulti e sputi
Una residente di Mariano ha segnalato su un gruppo Facebook un episodio di aggressione avvenuto tra adolescenti. Secondo quanto riferito, un gruppo di ragazzi tra i 12 e i 14 anni avrebbe rivolto insulti e sputi a un anziano, minacciandolo di fargli del male. La segnalazione si aggiunge ad altre testimonianze che segnalano comportamenti simili tra i giovani della zona, alimentando le preoccupazioni sulla sicurezza nel territorio.
Non è un caso isolato e, forse, è proprio questo a preoccupare di più. La segnalazione di una cittadina pubblicata nel gruppo Facebook “Sei di Mariano Comense se” riporta un episodio che riaccende il tema dell’aggressività tra giovanissimi e della crescente percezione di insicurezza anche in.🔗 Leggi su Quicomo.it
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Durante i lavori in corso all'ospedale di Mariano - facebook.com facebook
Vi ricordate Mariano Amici, medico di base di Ardea che tanto fece parlare di sé per le sue teorie di “medicina non convenzionale” per curare il Covid 19 Ebbene, dopo quattro anni di causa – dove ero assistito dal mio avvocato Rachele De Stefanis - il Tribun x.com