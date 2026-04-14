Mariano anziani nel mirino di ragazzini tra 12 e 14 anni | Ti faccio tre buchi in pancia insulti e sputi

Da quicomo.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una residente di Mariano ha segnalato su un gruppo Facebook un episodio di aggressione avvenuto tra adolescenti. Secondo quanto riferito, un gruppo di ragazzi tra i 12 e i 14 anni avrebbe rivolto insulti e sputi a un anziano, minacciandolo di fargli del male. La segnalazione si aggiunge ad altre testimonianze che segnalano comportamenti simili tra i giovani della zona, alimentando le preoccupazioni sulla sicurezza nel territorio.

Non è un caso isolato e, forse, è proprio questo a preoccupare di più. La segnalazione di una cittadina pubblicata nel gruppo Facebook “Sei di Mariano Comense se” riporta un episodio che riaccende il tema dell’aggressività tra giovanissimi e della crescente percezione di insicurezza anche in.🔗 Leggi su Quicomo.it

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