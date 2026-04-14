Marche raid della Guardia Costiera | 1.000 kg di vongole sequestrate

Nelle ultime giornate, le forze della Guardia Costiera hanno effettuato controlli nel settore della pesca nelle Marche, sequestrando circa 1.000 kg di vongole. Durante le operazioni, sono state identificate irregolarità che hanno portato alla denuncia di otto operatori del settore. Complessivamente, le sanzioni amministrative comminate ammontano a circa 15.000 euro. Le operazioni si sono concentrate sulla verifica delle norme di sicurezza e delle autorizzazioni necessarie per il settore.

La Guardia Costiera ha colpito duramente le irregolarità nel settore della pesca nelle scorse giornate, sanzionando otto operatori per un ammontare complessivo di 15.000 euro. L’operazione capillare ha interessato i principali nodi portuali del litorale marchigiano, tra cui Ancona, Pesaro, Fano, Senigallia e Civitanova Marche, portando al sequestro di oltre una tonnellata di vongole vive. Irregolarità nei punti di sbarco e pesi eccedenti. Il controllo si è concentrato con particolare intensità sui luoghi dove le motovongolare scaricano il pescato. Ad Ancona, le pattuglie hanno rilevato 6 violazioni legate al superamento dei limiti di pesca consentiti; in quel contesto, sono stati confiscati 820 chili di prodotto direttamente dalle imbarcazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche, raid della Guardia Costiera: 1.000 kg di vongole sequestrate Blitz della Guardia Costiera in Ciociaria: controlli a Cassino e Ceccano. Sequestrati 620 kg di pesceLa Guardia Costiera risale dal litorale e punta i riflettori sull'entroterra ciociaro per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini. Isola d'Elba, controlli della guardia costiera: sequestrati 200 kg di pesce ed elevate multe per 15mila euroÈ di 200 kg di pesce sequestrato e oltre 15mila euro di multe il bilancio delle oltre 300 ispezioni condotte dalla guardia costiera lungo l’intera...