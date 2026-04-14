Maradona riparte il processo | il clamoroso errore che ha azzerato tutto Ecco chi sono i 7 accusati

Oggi si riapre il procedimento giudiziario presso il tribunale di San Isidro relativo alla morte di Diego Armando Maradona, deceduto il 25 novembre 2020 all’età di 60 anni. Sono coinvolti sette imputati, e il procedimento si è riavviato a seguito di un errore giudiziario che ha azzerato le fasi precedenti del processo.

Si riaprono oggi le porte del tribunale di San Isidro per il nuovo processo sulla morte di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020 all’età di 60 anni. Come riportato dalla BBC, questo secondo tentativo di giudizio si è reso necessario dopo che il dibattimento iniziato nel maggio 2025 era naufragato in seguito alla presunta autorizzazione, da parte di uno dei tre giudici, di riprese video non consentite per la realizzazione di un documentario. Un errore procedurale che ha costretto le autorità argentine a nominare un nuovo collegio giudicante e a ricominciare l’iter da zero. Chi sono gli imputati. Sotto accusa ci sono sette membri dello staff medico che assistette il Pibe de Oro durante la sua degenza nella casa di Tigre, dove stava recuperando dopo un delicato intervento al cervello.🔗 Leggi su Open.online

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