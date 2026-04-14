Maiori battaglia per il referendum | ricorso contro il blocco

A Maiori, il Comitato promotore di un referendum ha presentato un ricorso contro la decisione della Commissione per i referendum, che aveva dichiarato inammissibili le richieste relative a un depuratore in località Demanio e a una variante in galleria tra Minori e Maiori. La questione riguarda due proposte di consultazione popolare che non sono state accolte dalla commissione competente. La battaglia legale si concentra sulla validità delle richieste e sulla possibilità di portarle al voto.

Il Comitato promotore del referendum popolare a Maiori ha presentato un reclamo formale contro la decisione della Commissione per i referendum di dichiarare inammissibili le richieste riguardanti il depuratore in località Demanio e la variante in galleria tra Minori e Maiori. L’atto punta a contestare i motivi tecnici e amministrativi che hanno bloccato l’iniziativa civica, portando la questione davanti al Consiglio Comunale. La battaglia legale e politica nasce da una mobilitazione che ha radici profonde nel tessuto sociale locale. Il gruppo che si è costituito il 14 agosto 2024, denominato Tuteliamo la Costiera Amalfitana, ha avviato questo percorso dopo che numerose petizioni, appelli pubblici e lettere aperte non avevano ottenuto i riscontri sperati presso le istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maiori, battaglia per il referendum: ricorso contro il blocco Caso Signorini, Fabrizio Corona in Tribunale per il ricorso contro il blocco di FalsissimoContinua la battaglia legale tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona, di cui dovrà essere scritto un nuovo capitolo il prossimo 19 marzo presso il... Leggi anche: Referendum, si va avanti: il fronte del ‘no’ rinuncia al ricorso. “Ora battaglia nel Paese, non nei tribunali” Elezioni Maiori, accordo per fronte unitario dell’opposizione: “Uniti” con Gianpiero Romano sindaco https://iqdc.eu/elezioni-maiori-accordo-per-fronte-unitario-dellopposizione-uniti-con-gianpiero-romano-sindaco - facebook.com facebook