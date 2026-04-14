Mafia emiliana | 10 anni per Gualtieri colpo alle estorsioni
Il tribunale di Bologna ha condannato a dieci anni di carcere Antonio Gualtieri, ritenuto un elemento di spicco della mafia emiliana. La sentenza riguarda un procedimento legale legato alle attività estorsive della organizzazione criminale nella regione. La condanna si unisce ad altre decisioni giudiziarie contro soggetti coinvolti in attività illegali di stampo mafioso nel territorio.
Il tribunale di Bologna ha emesso una nuova condanna per Antonio Gualtieri, figura centrale della criminalità organizzata operante nel territorio emiliano, infliggendo una pena di dieci anni di reclusione. Il provvedimento, giunto in seguito a un rito abbreviato davanti al gup Letizio Magliaro, colpisce uno degli esponenti della cosca legata al maxi-processo Aemilia, incrociando le dinamiche delle estorsioni con la gestione illecita di procedure competitive. L'iter giudiziario che ha portato all .🔗 Leggi su Ameve.eu
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