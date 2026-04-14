Maceratese la salvezza è un dovere

Il capitano della Maceratese ha affermato che la salvezza non rappresenta un semplice obiettivo, ma un dovere da rispettare. La sua dichiarazione arriva dopo la vittoria contro la Recanatese, a tre partite dalla conclusione del campionato. La squadra si trova in una posizione che richiede impegno per mantenere la categoria. Le sue parole sottolineano l'importanza di continuare a lottare fino alla fine.

"La salvezza non è un obiettivo, ma un dovere". Parla chiaro Pablo Lucero, capitano della Maceratese, dopo la vittoria sulla Recanatese quando mancano ancora tre gare alla fine del campionato. "Questa piazza e società meritano la D – aggiunge – e noi daremo tutto fino alla fine". I biancorossi sono attesi da due trasferte: domenica a Pomezia e il 3 maggio a Chieti, invece il 26 aprile la squadra di Lauro riceverà la visita del Giulianova. La vittoria contro la Recanatese ha avuto un peso considerevole perché era il terzo scontro diretto di fila: i biancorossi avevano battuto il San Marino e poi pareggiato a Castelfidardo. "Si tratta – sottolinea Lucero – di un successo rilevante, fortemente voluto che ci dà tanto anche se ancora ci manca qualcosa".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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