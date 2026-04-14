Tommaso Zorzi, nato nel 1995 a Milano, è figlio di Lorenzo Zorzi, manager e proprietario di due aziende pubblicitarie, e di Armanda Frassinetti, dietista. La sua famiglia ha radici nel settore imprenditoriale e sanitario. La sua nascita e il suo background sono stati riportati in vari articoli, senza che siano coinvolti dettagli personali o altri riferimenti.

Tommaso Zorzi, nato a Milano nel 1995, è figlio di Lorenzo Zorzi, manager, e Armanda Frassinetti, dietista. Ha una sorella minore, Gaia Zorzi, nata nel 1998, a cui è molto legato. Zorzi è diventato un volto conosciuto del panorama televisivo italiano per la sua partecipazione alla prima edizione del programma Riccanza (20162017), il docureality di Mtv su sette ragazzi di alcune delle famiglie più ricche in Italia. I genitori di Tommaso Zorzi, Lorenzo Zorzi e Armanda Frassinetti, gestiscono due agenzie pubblicitarie e il padre è stato delegato del Teatro alla Scala di Milano. La ricchezza e le tante disponibilità economiche del giovanissimo ragazzo derivano quindi dal lavoro del padre, proprietario di due aziende pubblicitarie di successo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ma chi sono i genitori ricchi di Tommaso Zorzi? Dal padre Lorenzo proprietario di due aziende pubblicitarie di successo alla madre Armanda

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