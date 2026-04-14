L' Uncinetto al Cinema C di Concordia Sagittaria
Venerdì 24 aprile alle 21:00, il Cinema C di Concordia Sagittaria ospiterà l’evento “Crochet al Cinema con Graziella – Cuore Creativo”. Durante la serata, sarà possibile seguire la proiezione del film Un bel giorno mentre si svolge un laboratorio di uncinetto condotto da Graziella. L’iniziativa combina la visione cinematografica con l’attività artigianale, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza creativa durante la proiezione.
Venerdì 24 aprile alle ore 21:00, il Cinema C di Concordia Sagittaria ospiterà “Crochet al Cinema con Graziella – Cuore Creativo”, un appuntamento originale che porterà il lavoro all’uncinetto direttamente tra le poltrone della sala, durante la proiezione del film Un bel giorno.L’iniziativa nasce.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Concordia Sagittaria: 125 passaporti in un annoL'ufficio postale di Concordia Sagittaria ha registrato oltre 125 richieste per l'emissione o il rinnovo del passaporto elettronico nell'arco di un...
125 passaporti in un anno nell'ufficio postale di Concordia SagittariaL’ufficio postale di Concordia Sagittaria si distingue tra i più attivi della città metropolitana di Venezia per numero di richieste di prima...
Comune di Concordia Sagittaria | Concordia Sagittaria - facebook.com facebook