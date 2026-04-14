Ieri mattina, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Roncobello, centinaia di persone si sono riunite per l’ultimo saluto a Flavio. La cerimonia si è svolta in un clima di forte commozione, con tanti presenti che hanno espresso il loro affetto e gratitudine attraverso parole e gesti. Tra i partecipanti, amici e parenti hanno condiviso ricordi e ringraziamenti, sottolineando il ruolo importante che Flavio ha avuto nelle loro vite.

Nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a Roncobello, centinaia di persone ieri mattina hanno voluto dare l’ultimo saluto a Flavio Leoni, il trentaquattrenne originario di Treviglio, ma da anni residente per lavoro a Parigi, morto in seguito alle ferite riportate nell’incidente stradale accaduto a Treviglio giovedì scorso mentre era in sella alla bici in compagnia del papà e dello zio. Parenti e amici si sono uniti nel ricordo di un giovane stimato per il suo impegno nel volontariato e come ex consigliere comunale. A Roncobello, paese in Alta Val Brembana, Flavio era profondamente legato e vi aveva trascorso diversi anni della sua vita. Il...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultimo abbraccio a Flavio: "Grazie per il tuo aiuto"

«Stai bene? Qui sei al sicuro, grazie per il tuo aiuto». Pilota Usa atterra in Kuwait dopo esser stata colpita, un cittadino locale la aiuta – Il videoSi è eiettata dal suo caccia poi, grazie al paracadute, è atterrata sana e salva nel bel mezzo del deserto.

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Perdita da venerdì in via Flavio Gioia: «Nessuno interviene» CONTENUTO PREMIUM facebook

Sarà Nino Frassica ad affiancare Flavio Insinna e Bianca Balti nella diretta dei #DavidDiDonatello su Rai1. (Cinemotore) x.com