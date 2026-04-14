Dopo una lunga assenza dagli Australian Open, Lorenzo Sonego torna a giocare e ottiene una vittoria importante a Barcellona. Nel suo primo match dopo diversi mesi, l’italiano affronta Pedro Martinez, uno degli avversari più ostici del torneo. Nonostante le difficoltà, Sonego riesce a prevalere, portando a casa un risultato che gli permette di avanzare nel torneo catalano.

Lorenzo Sonego, al ritorno in campo per la prima volta dagli Australian Open, vince un match che poteva essere davvero complicatissimo (ed è stato in effetti tale) contro lo spagnolo Pedro Martinez. Secondo turno per il torinese all’ATP 500 di Barcellona: con questo 6-2 2-6 6-4 in due ore e 36 minuti si regala uno tra l’argentino Mariano Navone e il russo Andrey Rublev. Si comincia subito con i due che vanno a scambiarsi i break, a 15 e con Sonego che fa e disfa con la volée prima e un dritto ballerino poi. Match da terra se ce n’è uno, questo, con i due che iniziano a lottare su tantissimi punti, e il rovescio di Martinez che non è esattamente quel che si dice un colpo decisivo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Sonego, sorriso al ritorno: batte Martinez e avanza a Barcellona

Pronostico e quote Pedro Martinez – Lorenzo Sonego, Barcellona 14-04-2026Pedro Martinez e Lorenzo Sonego apriranno il programma sul campo intitolato ad Andres Gimeno alle 11 del mattino.

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