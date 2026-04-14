Loomi J, artista emergente nel panorama electro-pop europeo, sarà ospite questa settimana a Punto Radio nel programma Cartoline Digitali, condotto da Luca Doni e Ale Galli. La sua presenza si inserisce in un segmento dedicato ai nuovi talenti musicali, offrendo l'opportunità di ascoltare le sue ultime canzoni e conoscere meglio il suo percorso artistico. L'evento si svolgerà a Pisa, il 14 aprile 2026.

Pisa, 14 aprile 2026 - E' Loomi J, uno dei nomi emergenti della nuova scena electro-pop europea, è l'ospite di questa settimana di Punto Radio con Luca Doni e Ale Galli per il programma Cartoline Digitali. L'appuntamento è per domani alle 14 in diretta sulle frequenze e sulla pagina Facebook dell'emittente cascinese. Presenterà "Call me", il suo nuovo singolo, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, prodotto da Ppg Studios – Tuscany - Italy, che segna l’inizio di un nuovo percorso artistico per il giovane producer della scena electro-pop europea. Il brano nasce dall’incontro tra passato e futuro: un equilibrio tra sintetizzatori analogici anni ’80 e l’energia della club culture contemporanea.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Loomi J presenta "Call me" a Punto Radio

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