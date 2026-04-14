Un'organizzazione non governativa israeliana ha presentato una denuncia alla Corte Penale Internazionale contro il governo spagnolo, accusandolo di aver fornito assistenza all'Iran. La disputa tra i due paesi si è intensificata, rappresentando la crisi diplomatica più grave mai verificatasi tra Madrid e Tel Aviv. La denuncia specifica il coinvolgimento del governo spagnolo in presunti crimini di guerra, con l’accusa di collaborazione con l’Iran in attività controverse.

La Spagna di Pedro Sanchez è stata accusata da un’ organizzazione non governativa israeliana di aver aiutato l’Iran e di essere addirittura complice in crimini di guerra nel pieno di uno scontro tra Madrid e Tel Aviv che rappresenta la più grave crisi diplomatica di sempre tra i due Paesi. Shurat HaDin, Ong che si presenta anche con il nome di Israel Law Center, ha citato in giudizio Sanchez nientemeno che alla Corte Penale Internazionale per la scottante accusa di crimini di guerra. L’organizzazione è formalmente indipendente ma più volte è stata accusata di agire se non per conto, sicuramente in sinergia con le volontà del governo di Tel Aviv, che le sono costate l’accusa di essere “ un’organizzazione non governativa organizzata dal governo”.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Ong israeliana denuncia Sanchez alla Corte Penale Internazionale: “Ha aiutato l’Iran”

Leggi anche: Ricorso alla corte suprema israeliana contro l’espulsione di 37 ong dai Territori palestinesi

Leggi anche: La Corte penale internazionale ha deferito l'Italia per il caso Almasri: "Non ha collaborato"