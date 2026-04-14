A Lodi, domenica 19 aprile 2026, alle ore 18:00, si terrà una rappresentazione teatrale nel cortile del Liceo Verri. Lo spettacolo intitolato

Il cortile del Liceo Verri a Lodi ospiterà domenica 19 aprile 2026, alle ore 18:00, la messa in scena di Tellus – Terra in sussulto. Per una coreografia della tragedia contemporanea. L’evento, parte integrante del festival Lodi di Pace, nasce dalla sinergia tra il Laboratorio degli Archetipi e l’Associazione Comunità Il Gabbiano OdV – Comunità di Pieve Fissiraga, proponendo una riflessione artistica sulle crisi globali che colpiscono il Medio Oriente e le rotte migratorie verso Lampedusa. Dalla poetica leopardiana al confronto tra Terra e Migrante. La struttura narrativa dello spettacolo non si limita alla cronaca dei conflitti attuali, ma affonda le radici nella letteratura classica e nella riflessione filosofica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lodi, il mito incontra la crisi: Tellus sfida il dramma dei migranti

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