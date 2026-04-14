Stanislav Lobotka non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto con il Napoli, attualmente in scadenza nel 2027. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, lo slovacco avrebbe deciso di non prolungare l’accordo, aprendo così a un possibile scenario di mercato. La società partenopea potrebbe dunque trovarsi a dover affrontare questioni legate alla sua eventuale cessione nelle prossime finestre di mercato.

Stanislav Lobotka non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con il Napoli. Come rivela ‘Tuttosportì, lo slovacco ha scelto di non prolungare l’accordo che attualmente è in scadenza nel 2027, aprendo così a uno scenario di mercato che il club azzurro non esclude. Lobotka e il Napoli: il rinnovo che non arriva. La situazione contrattuale del centrocampista slovacco rappresenta un bivio concreto. Il suo contratto scade a giugno 2027 con una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo per l’estero. Secondo quanto filtra, nemmeno la società partenopea escluderebbe la cessione in estate, qualora arrivasse un’offerta vicina a quella cifra. L’opzione di rinnovo automatico fino al 2028 rimane disponibile, ma per il momento non è stata attivata.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lobotka non rinnova? Il Napoli ora ha una sola possibilità: ecco cosa filtra

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