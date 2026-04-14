Domani sera, allo stadio di Anfield, si gioca una delle sfide più attese dei quarti di finale di Champions League tra il Liverpool e il Paris Saint-Germain. I Reds cercano di ribaltare il risultato dell’andata contro i campioni d’Europa, con l’obiettivo di raggiungere la semifinale. La partita si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre, che si sfidano davanti al pubblico di casa con l’intento di ottenere il passaggio del turno.

Il ritorno dei quarti all'Anfield Road rappresenta la partita dell'anno per gli uomini di Slot a cui è rimasta solo la Champions: si parte dal ko di Parigi per 0-2 Mai entrato in corsa per la Premier, ormai fuori anche dalla Fa Cup, al Liverpool non è rimasta che la Champions ma nella sfida di ritorno dei quarti partirà dalla sconfitta di Parigi per 2-0. O Slot riesce a ribaltare il verdetto oppure ha chiuso una stagione fallimentare sotto tutti i punti di vista. Scopriamo pronostico e quote di Liverpool-Psg, sfida in programma martedì 14 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! La squadra di Slot non è mai entrata in corsa per il titolo in Premier, che riguarda ormai soltanto l'Arsenal (in testa) e il City, secondo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Liverpool-Psg, i Reds cercano l'impresa contro i campioni d'Europa: il pronostico

Psg-Liverpool, pronostico: i campioni d'Europa sfidano i Reds in crisiI francesi, ancora impegnati nella corsa al titolo in Ligue 1 con il Lens, affrontano i quarti Champions con l'obiettivo di difendere il titolo vinto...

Highlights: Liverpool 6-0 Qarabag | Reds Cruise Into UEFA Champions League Knockouts

#Champions League: notte di fuoco nei quarti di finale. Liverpool–PSG e Atlético–Barcellona si giocano tutto. #italianinews #calcio #champions league #news #informazione #informazioneindipendente x.com

Anfield si accende per il ritorno di Champions: il Liverpool ospita il PSG e, con la spinta della Kop, prova a ribaltare il 2-0 dell’andata. Il fattore casa è fondamentale per i Reds, soprattutto in questa edizione del torneo: tranne in un’occasione, hanno sempre s - facebook.com facebook