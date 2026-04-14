LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Benedetta Pilato subito convincente si rivede Ragaini Alle 18.00 le finali

Alle ore 18.00 si sono svolte le finali dei Campionati Italiani di nuoto 2026, con Benedetta Pilato che ha mostrato un'ottima performance fin dai primi momenti. Durante la mattinata sono state disputate le batterie, con risultati aggiornati alle 11.33. È tornato in vasca anche Ragaini, che si era assente nelle competizioni recenti. La diretta ha fornito aggiornamenti continui sui risultati di questa giornata di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 11.33: Grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi. Buona giornata! 11.32: Buoni segnali da Benedetta Pilato e Leonardo Deplano in questa giornata, in cui il tempo di spicco lo ha fatto segnare Michele Lamberti nei 50 dorso. Bene anche Ragaini, con il miglior tempo nei 400 stile. Delusione per Sara Franceschi fuori dalla finale dei 400 misti. Le finali sono in programma dalle 18.00 11.31: Questi i finalisti dei 50 stile libero: Deplano, Ballarati, Guatti, Chessa, Frigo, Zazzeri, Miressi, Pignotti 11.30: Subito un sub 22? per Leonardo Deplano che vince l’ultima batteria con 21?99 davanti a Guatti con 22?29 e Frigo con 22?37 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Benedetta Pilato subito convincente, si rivede Ragaini. Alle 18.00 le finali Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Benedetta Pilato subito brillante! Si rivedono Ragaini e Lamberti, bene Deplano. Finali dalle 18.00 Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Benedetta Pilato subito brillante! Si rivedono Ragaini e Lamberti