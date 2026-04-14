LIVE Musetti-Landaluce 7-5 4-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince un game complicato e consolida il break

Nel torneo di Barcellona, il giocatore italiano ha vinto un game difficile contro il suo avversario, consolidando così il vantaggio nel primo set. La partita tra Musetti e Landaluce prosegue con punteggi attuali di 7-5 e 4-2, mentre in altri incontri si stanno disputando le sfide tra altri tennisti, con aggiornamenti in tempo reale. È possibile seguire le partite in diretta e aggiornarsi sui risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) 4-2 Gioco Musetti: in rete il dritto dello spagnolo. A-40 Termina in rete il tentativo di contropiede di Landaluce al termine di un lungo scambio 40-40 Doppio fallo. Il nastro porta fuori la seconda di Musetti Seconda A-40 Prima ad uscire vincente del toscano 40-40 Ottima prima di Musetti. In rete la risposta di Landaluce 40-A Musetti perde il controllo del dritto dal centro con la palla che termina sia lunga che larga. 40-40 Prima in kick ad uscire. La risposta di dritto di Landaluce pizzica la riga e schizza via, mettendo fuori tempo Musetti 40-30 Risposta profonda di dritto di Landaluce.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Landaluce 7-5, 4-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince un game complicato e consolida il break LIVE Musetti-Landaluce 7-5, 0-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 1° set in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11. LIVE Musetti-Landaluce 0-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break in apertura per lo spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.