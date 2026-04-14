LIVE Cobolli-Dedura 6-4 7-5 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | il romano chiude il match

Nel torneo ATP di Monaco di Baviera, il giocatore romano ha concluso il suo incontro con un risultato di 6-4, 7-5, assicurandosi l'accesso agli ottavi di finale. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. L’avversario di Cobolli è stato sconfitto in due set, portando il romano avanti nel torneo. La diretta ha anche mostrato altri incontri in corso, tra cui le sfide Musetti-Landaluce e Sonego-Martinez.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’esordio vincente di Flavio COBOLLI che è in ottavi di finale a Monaco di Baviera. Un saluto sportivo! 14:57 Vittoria fondamentale in ottica Roland Garros, il romano al momento è 14° in classifica ATP e, se rimanesse tra i primi 16, allora potrebbe evitare i primi 8 giocatori del mondo prima degli ottavi! 14:56 Il prossimo rivale del romano a Monaco di Baviera sarà il vincente tra Zizou Bergs e Marko ToPo, lucky loser tedesco. In rotta di collisione ci sarebbe poi Luciano Darderi che oggi ha sconfitto il cinese Zhang.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Dedura 6-4, 7-5, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il romano chiude il match LIVE Cobolli-Dedura 6-4, 6-5, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il romano riprova a chiudere il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ 30-15 Palla corta buttata via. LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: romano in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.