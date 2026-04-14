LIVE Cobolli-Dedura 6-4 6-5 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | il romano riprova a chiudere il match

Durante il torneo ATP di Monaco, il giocatore romano sta affrontando un momento decisivo contro il suo avversario. Dopo aver vinto il primo set con un punteggio di 6-4, si trova ora in vantaggio nel secondo, con il punteggio di 6-5, cercando di chiudere la partita. Nel corso dell'incontro si segnalano alcune imprecisioni, come una palla corta sbagliata. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ 30-15 Palla corta buttata via. 30-0 Sale sopra alla grandissima sul rovescio e affonda sul lungoriga Cobolli! Super vincente! 15-0 AAAACCCCEEEE! 6-5 Mamma mia, è fuori il dritto del tedesco. Che orrore gli ultimi 3 giochi! 40-A Sbaglia un comodissimo dritto Dedura. 40-40 Fuori misura il dritto lungoriga di Dedura. 40-30 Stecca di dritto Dedura. 40-15 Nuovo colpo a metà della rete di Cobolli. 30-15 Doppio fallo. 30-0 No, vabbé. Rovescio a metà rete senza gambe. 15-0 Mamma mia, si è spento tutto. Rovescio in rete. 5-5 E alloraaaaa! Dritto in rete.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Dedura 6-4, 6-5, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il romano riprova a chiudere il match LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: romano in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11. LIVE Cobolli-Dedura 4-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: romano avanti nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ 40-15 Vedi punto sotto.