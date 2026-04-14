L' Inter è una macchina da gol e punta al record di sempre Ecco quanto manca

L'Inter sta vivendo un ottimo momento in campionato, avendo già segnato 75 reti. La squadra si avvicina al record di gol realizzati in una singola stagione, stabilito con 89 reti nella stagione 2020-21. Sono passate poche partite e la squadra ha ancora la possibilità di superare quel limite, mantenendo alta la media di marcature in campionato.

Negli ultimi vent’anni in Serie A, soltanto 7 squadre che hanno vinto il titolo hanno, allo stesso tempo, chiuso l’annata con il miglior attacco del campionato. Questa Inter di Cristian Chivu, in caso di scudetto, andrà ad accomodarsi dalla parte del tavolo delle vincitrici che indossano anche la corona di chi ha realizzato più reti di tutte. La liaison tra i nerazzurri e i gol in campionato domenica scorsa a Como ha festeggiato le nozze di brillanti: 75 (non anni ma.) sigilli in 32 partite, 27 in più del Napoli secondo. Le ultime due giornate hanno portato a una scorpacciata di 9 gol in centottanta minuti che ha fatto un po’ da effetto fionda.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Inter è una macchina da gol e punta al record di sempre. Ecco quanto manca... Leggi anche: Bayern, pioggia di gol e record: l'Atalanta sfiderà una macchina offensiva perfetta Leggi anche: Pochi gol, meno tiri e solo due vittorie: come e quanto manca all'Inter Lautaro Martinez Hang's mother and Nhat's mother had a conflict over the pond, and Mui stopped them Lieto fine per Serantoni, bomber bergamasco dell’Inter Under 16. L’estate scorsa il grave incidente, poi i lunghi mesi fuori, domenica il ritorno. x.com Ha vinto così Inter, 75 punti senza battere Conte e Allegri Festa Viola, rabbia Lazio Musetti esclusivo: “Sinner vince sempre. Per me non è facile” La prima pagina di martedì 14 aprile #CorrieredelloSport - facebook.com facebook