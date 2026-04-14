L'infortunio assurdo di Doué in Liverpool-PSG | finisce contro un microfono e si fa male al ginocchio

Durante la partita tra Liverpool e PSG, un giocatore francese ha subito un infortunio in modo inatteso. Mentre si trovava in campo, si è schiantato contro un microfono posizionato vicino alla linea laterale, riportando un trauma al ginocchio. L'incidente ha interrotto momentaneamente il gioco e ha richiesto l'intervento dei medici. La dinamica dell'incidente ha attirato l'attenzione dei presenti e degli spettatori.