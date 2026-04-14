Linea ferroviaria Bari-Pescara | variazioni per lavori dopo la frana ELENCO TRENI COINVOLTI Oggi

Oggi, la linea ferroviaria tra Bari e Pescara ha subito modifiche al servizio a causa di un movimento franoso verificatosi a Petacciato. Trenitalia ha diffuso un comunicato annunciando la riprogrammazione dell’offerta commerciale e l’elenco dei treni coinvolti. L’intervento dei tecnici di RFI ha reso necessarie variazioni nelle partenze e negli orari dei convogli in transito sulla tratta.

Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia: L’offerta commerciale è riprogrammata dopo l’intervento dei tecnici di RFI a seguito di un movimento franoso avvenuto nella località di Petacciato. Nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Assistenza potenziata da parte di Trenitalia nelle stazioni e a bordo dei treni. Si invitano i passeggeri a consultare i canali di Infomobilità di Trenitalia e RFI. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazione di martedì 14 aprile: • FR 8810 Bari Centrale (5:20) – Milano Centrale (12:30): il treno ha origine da Pescara.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Linea ferroviaria Bari-Pescara: variazioni per lavori dopo la frana ELENCO TRENI COINVOLTI Oggi Frana di Petacciato: linea ferroviaria Pescara-Bari, oggi la ripresa. Alcuni treni ancora coinvolti ELENCO Dopo i lavori di ripristinoDi seguito un comunicato diffuso da Trenitalia: Aggiornamento – ore 0:00 La circolazione riprenderà gradualmente tra Termoli e Montenero di Bisaccia... Frana di Petacciato: tratto di A14 chiuso, linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta anche oggi ELENCO TRENI COINVOLTI Lavori per il ripristino dei binari per la riapertura domaniDi seguito la comunicazione di Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e Vasto sud...