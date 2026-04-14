L’impresa del No e la scommessa del Sì | così il referendum ha riacceso la Gen Z di Bari
Il referendum ha visto una partecipazione significativa tra i giovani, con oltre il 60 per cento degli under 35 che hanno votato no. La consultazione ha coinvolto anche la città di Bari, dove la maggioranza dei giovani ha espresso il proprio dissenso con un sì. La tematica ha acceso il dibattito tra i giovani, portando molti a recarsi alle urne e a confrontarsi con le questioni proposte.
Il referendum ha riportato i giovani alle urne, con un dato significativo tra gli under 35, dove il no ha superato il 60 per cento. Un risultato che offre il quadro generale della fascia più giovane dell’elettorato e dentro cui si inseriscono le voci degli under 30 raccolte in questo confronto.🔗 Leggi su Baritoday.it
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