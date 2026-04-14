L’impatto dei costi energetici sulle scelte di mobilità cresce la domanda di auto elettriche

L'aumento dei costi dell'energia sta influenzando le decisioni di mobilità, portando a una crescita nelle vendite di auto elettriche. Nonostante il taglio delle accise sia confermato fino a maggio 2026, le tensioni geopolitiche hanno determinato un incremento dei prezzi del carburante. Questa situazione si rispecchia anche nel mercato dell’usato, dove si registra un incremento nelle transazioni di veicoli a emissioni zero.

(Adnkronos) – Nonostante il mantenimento del taglio delle accise fino al 1° maggio 2026, l'incertezza geopolitica ha generato un rincaro alla pompa che riflette i suoi effetti direttamente sulle piattaforme di compravendita. A marzo 2026, le richieste di auto usate elettriche hanno segnato un incremento del 41% rispetto al mese precedente, mentre le ricerche di vetture diesel hanno subito una flessione del 3%. Questo è quanto emerso dalle analisi effettuate dal Centro Studi AutoScout24. Sul fronte dei prezzi, il comparto dell'elettrico usato mostra una sostanziale stabilità, con una media di circa 27.780 euro e una lieve flessione su base annua (-3,3%).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Mobilità elettrica 2026: guida completa su auto elettriche, ricarica, costi e falsi mitiLa mobilità elettrica non è più “una moda”: è una transizione industriale, economica e culturale.

Per evitare un impatto troppo pesante sulle famiglie dovuta all'instabilità dei mercati energetici, l’Autorità per l’energia ha deciso di ridurre temporaneamente una componente della tariffa legata al trasporto del gasDopo un periodo di relativa stabilità, il prezzo del gas è tornato a salire negli ultimi mesi.

#Bruxelles "Abbiamo avuto un dibattito orientativo in particolare sull'impatto economico della crisi in #MedioOriente. La chiusura dello stretto di Hormuz rappresenta un danno e la libertà di navigazione è di primaria importanza". Così Ursula von der Leyen in - facebook.com facebook

#Iran, Von der #Leyen: impatto guerra enorme, costa a #Ue già 22 miliardi x.com