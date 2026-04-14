Limbiate allarme truffe via SMS | falsi messaggi sulla TARI

A Limbiate si registra un aumento di segnalazioni riguardanti truffe via SMS, con messaggi falsi che riguardano la TARI. Diversi cittadini hanno ricevuto comunicazioni ingannevoli che cercano di indurli a fornire dati personali o denaro. Le autorità invitano a prestare attenzione e a non condividere informazioni sensibili attraverso canali non ufficiali. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e hanno consigliato di segnalare immediatamente eventuali messaggi sospetti.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle. Dalla giornata di oggi scattano nuovi rincari per sigarette, sigari e tabacco trinciato, effetto diretto.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Limbiate, allarme truffe via SMS: falsi messaggi sulla TARI Notizie correlate Leggi anche: Dalmine, il Comune lancia l’allarme truffe: occhio ai falsi messaggi sulla Tari Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Limbiate, allarme truffe via SMS: falsi messaggi sulla TARI; Falsi sms su pagamenti Tari: allerta anche da Meda e Limbiate; Limbiate allarme truffe via SMS | falsi messaggi sulla TARI; Sms Tari il Comune | Sono truffe. Poste Italiane Spid, allarme truffa via email: segnali chiave per riconoscere il messaggio falsoSpid Poste Italiane sospeso: come funziona la nuova truffa via email Una finta email di Poste Italiane con oggetto Il tuo Spid è stato sospeso: riatt ... assodigitale.it CRISI GIOCHI PREZIOSI: OLTRE 300 LAVORATORI COINVOLTI, PREOCCUPAZIONE ANCHE A LIMBIATE Situazione sempre più delicata per il gruppo Giochi Preziosi. A lanciare l’allarme sono i sindacati, che segnalano come la crisi stia coinvolgendo più d - facebook.com facebook