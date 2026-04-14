Libano l’Italia ferma contro i raid | tensione con Israele

Il ministro degli Esteri italiano ha visitato Beirut per incontrare il presidente libanese. La visita si è concentrata sulla situazione di tensione causata dai raid nella regione. L’Italia ha espresso la propria posizione in merito all’escalation di violenza tra le parti coinvolte nel conflitto. La crisi ha portato a un aumento della preoccupazione internazionale e a una forte attenzione sulla stabilità del Paese mediorientale.

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è recato a Beirut per un incontro con il Presidente libanese Joseph Aoun, portando la posizione italiana in merito alla recente escalation nel Paese mediorientale. Durante il colloquio, l’esponente della diplomazia italiana ha espresso una ferma condanna nei confronti delle operazioni militari che stanno colpendo la popolazione civile, mentre le autorità israeliane hanno disposto la convocazione dell’ambasciatore italiano presso il Libano. La linea diplomatica italiana tra fermezza e dialogo. Il vertice avvenuto nella capitale libanese mette in luce la volontà di Roma di mantenere un canale aperto con Joseph Aoun, cercando di mediare in un momento di estrema fragilità per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libano, l’Italia ferma contro i raid: tensione con Israele Attacco Israele contro il Libano, oltre 200 morti dopo i devastanti raidContinuano gli attacchi di Tel Aviv sul Libano, dopo i devastanti raid che hanno ucciso oltre 200 persone ferendone più di 800. In Libano sale la tensione: carri armati israeliani speronano due mezzi Unifil del contigente italiano. Ira dell’Onu: “Israele fermi le azioni contro i caschi blu”Di pari passo con l’aumento delle operazioni terrestri israeliane in Libano, crescono anche gli “incidenti” che coinvolgono il contingente Unifil. Argomenti più discussi: Libano - Unifil: Colpito convoglio italiano a Shama, nessun ferito, Crosetto: Ferma e indignata protesta; Libano, Meloni: 'Irresponsabile colpire convoglio italiano Unifil, Israele si fermi'; Libano, attacco a colonna italiana Unifil. Meloni: Ferma condanna. Tajani: Israele chiarisca; Spari contro soldati italiani in Libano: cresce la tensione con Israele. #Hizbullah #ResistenciaLibano #Libano #IsraelGenocida x.com LIBANO, HEZBOLLAH TUONA CONTRO IL GOVERNO: "CANCELLATE COLLOQUI CON ISRAELE, SONO CONCESSIONI INUTILI" Hezbollah ha respinto nuovamente il negoziato tra Israele e Libano - il cui inizio è previsto per domani a Washington - definen - facebook.com facebook